Die Blasmusikszene stellt ihren Nachwuchs vor

Die Pandemie brachte auch den -Rhythmus bei der Durchführung der Musikfeste im Kanton Graubünden gehörig durcheinander. So war das für 2020 in Zernez geplante Kantonale Jugendmusikfest in der Organisation schon weit fortgeschritten, fiel dann aber den behördlichen Einschränkungen zum Opfer, wie es in einer Medienmitteilung des Graubündner Kantonalen Musikverbandes heisst.