Nicht nur in der Halfpipe auf höchstem Niveau

Fr. 25.08.2023 - 19:04

Nativ trumpft am Sound of Glarus mit Berndeutsch-Rap auf

«Glarus, we wanna party!», stellt der Rapper Nativ schon zu Beginn seines Auftritts auf der Glarnersach-Bühne klar. Mit seinen Beats bringt er das Publikum zum Tanzen und Mitwippen. Nativ hat vor dem Sound of Glarus unter anderem schon am Heitere Open Air gespielt. Morgen Samstag macht er am Zurich Open Air Halt.