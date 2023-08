Nativ trumpft am Sound of Glarus mit Berndeutsch-Rap auf

Mi. 23.08.2023 - 22:21

Gotthard sorgen für Rekord am Sound of Glarus

Gotthard zündeten am Mittwochabend ein zweistündiges Feuerwerk an Rockmusik bei Temperaturen um 25 Grad. Rund 6500 Zuschauende nahmen das Geschenk der Glarner Regierung dankend an. «Das ist ein Zuschauerrekord für einen Abend», so Mitorganisator Martin Huber. Auch ansonsten zieht er ein sehr positives Fazit. «Es war eine Herausforderung, was die Anzahl Menschen betrifft, aber wir haben es geschafft. Es war ein grossartiges Konzert.»