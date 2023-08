Die Front Row am Sound of Glarus füllt sich langsam

Mi. 23.08.2023 - 15:25

Das Wetter am Sound of Glarus wird heiss und nass

In diesem Jahr wird das Sound of Glarus zur heissen Sache, nicht nur wegen der fantastischen Rhythmen, sagt der Glarner Wetterfrosch Felix Blumer voraus. Bis Freitag startet das Openair jeweils bei rund 30 Grad, und kein Shirt bleibt trocken – mit Garantie. Am Samstag ist dagegen ein Regenschutz nicht falsch.

Am Mittwoch um 20 Uhr geht es los. Der Berg ruft: Gotthard verzückt auf der GLKB-Bühne die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach einem sonnigen und heissen Tag zeigt das Thermometer selbst am Abend um 20 Uhr noch satte 28 Grad. Nebst dem tollen Sound verzückt das abendliche Panorama, dazu sorgen wenige Quellwolken über den Bergen für Kitsch rund um die Bühne.

Beatrice Egli wartet, bis sich das Gewitter verzogen hat

Sonnig und heiss ist es auch am Donnerstag im Glarnerland. Um 18 Uhr beim Auftritt von Oesch’s die Dritten ist es schwül-heiss. Allerdings ist das Risiko gross, dass Donnergrollen die Akustik des Konzerts vorübergehend stört. Dagegen dürfte ein kräftiger Regenguss mehr als nur willkommen sein. Bis zum Auftritt von Beatrice Egli um 20.30 Uhr dürften sich die Gewitter bereits verzogen haben, und bei 24 Grad lassen sich die Lieder der Schweizerin bei angenehmen Temperaturen geniessen.

Auch der Freitag ist nochmals lange Zeit sonnig und heiss. Am Abend zu Beginn der diversen Konzerte kann sich aber wieder das eine oder andere Gewitter entladen. Je länger der Abend dauert, desto geringer ist das Regen- und Gewitterrisiko.

Am Samstag ist ein Regenschutz nicht falsch

Am Samstagnachmittag geht auch im Glarnerland die Hitzewelle zu Ende. Im Laufe des Nachmittags und am Abend gehen immer wieder Schauer und zum Teil auch kräftige Gewitter nieder. Das tut dem fantastischen Programm aber keinen Abbruch, schon gar nicht, wenn die Kultband Texas den Landsgemeindeplatz in Wallung versetzt. Ein Regenschutz ist aber am Samstag sicher kein falsches Accessoire, zeigt doch die Quecksilbersäule während des Texas-Konzerts nur noch 18 Grad.