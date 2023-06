Quellrock Open Air: Das Festivalwochenende steht bevor

Freuen dürfen sich Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Lo & Leduc. Das Schweizer Erfolgsduo tritt bereits zum zweiten Mal in Bad Ragaz auf und teilt seine Begeisterung dafür: «Wir freuen uns sehr am Quellrock spielen zu dürfen. Festivalauftritte sind ein riesiges Glück und Privileg und bleiben alles andere als selbstverständlich», werden die Musiker in der Mitteilung zitiert. Besonders in Erinnerung geblieben sei die einzigartige Atmosphäre auf dem Freudenberg. «Das Setting ist mit der grossartigen Aussicht und der Burgruine schlicht mystisch.» Doch auch das Publikum bleibt den Künstlern im Gedächtnis. «Deren Stimmung haben wir auch in bester Erinnerung.»