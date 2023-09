Fasnachtsmaske ja, Niqab und Burka nein

von Michael Schneider

Als Zweitrat hat am Mittwoch der Nationalrat dem Bundesgesetz zur Umsetzung der sogenannten Burka-Initiative zugestimmt. In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 151:29 Stimmen bei 6 Enthaltungen an. Das Geschäft ist bereit für die Schlussabstimmung.