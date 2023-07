Gebäude, die im alpinen Territorium verwurzelt sind

von Daniel A. Walser

Armando Ruinelli zählt zu den wichtigsten im Kanton Graubünden tätigen Architekten. Seine Bauten sind stark in der alpinen Lebenswelt des Bergells verankert. Dabei geht es ihm sowohl um den Erhalt wie auch die Weiter­entwicklung der bestehenden Dörfer und Strukturen. Es gibt wohl nur wenige Architekten, die derart mit ihrer Heimat verbunden sind wie Ruinelli. Er stammt aus Soglio und entwirft seit dem Jahr 1982 in seinem Architekturbüro in Soglio exzellente Bau­werke. Seit 2000 ist Fernando ­Giovanoli Büropartner.