Die Kunsthalle Nairs schenkt ihrem scheidenden Direktor eine Ausstellung

von Marina U. Fuchs

Seit 1999 hat Christof Rösch die Geschicke der Fundaziun Nairs und ihre Entwicklung entscheidend mitgeprägt. Der bildende Künstler, Kurator und Architekt mit verschiedenen Lehraufträgen ist nicht nur Mitbegründer, sondern war von Anfang an Direktor und künstlerischer Leiter. In der Kunsthalle der Fundaziun Nairs hat Rösch an die 100 Ausstellungen kuratiert und darüber hinaus Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen und Kolloquien gestaltet.