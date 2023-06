Eine neue Geschäftsführerin für das Kirchner Museum

Die Nachfolge von Bischof wird Bianca Bauer übernehmen. Bauer hat in den letzten zehn Jahren als Projektleiterin mit Fokus Marketing/Kommunikation für Kunst und Kultur, in Werbeagenturen sowie bei Finanzdienstleistern gearbeitet. Sie hat einen Bachelor of Science in Business Communication und macht aktuell berufsbegleitend den Master of Advanced Studies in Curating an der Zürcher Hochschule der Künste. Bauer habe in der Schweiz sowie auch in New York gearbeitet und werde das Museum auch bei seiner internationalen Ausrichtung unterstützen, heisst es weiter.