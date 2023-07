Der Freulerpalast in Näfels hat eine neue Museumsleiterin

Laut einer Medienmitteilung des Kantons Glarus verlässt Kuratorin Bettina Giersberg das Museum des Landes Glarus. Ihre Nachfolgerin ist Martina Huggel, die durch ihre Tätigkeit im Museum Aargau über breite Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen und dem Umgang mit Sammlungsobjekten verfügt. Zuletzt war sie als Geschäftsleitungsmitglied und Leiterin des Bereichs Ausstellungen und Veranstaltungen tätig.

Erste Erfahrungen konnte die Zürcher Historikerin nach dem Geschichtsstudium als Praktikantin auf der Lenzburg und im Schloss Hallwyl sammeln. Dort habe sie ihre Begeisterung für die Vermittlung von Geschichte in Baudenkmälern entdeckt. Während elf Jahren hat Martina Huggel dann das rasche Wachstum des Museums Aargau zu einem Museumsverbund mit zehn Standorten mitgeprägt. Ihren Lebenslauf hat sie mit einem Nachdiplomstudium in Kulturmanagement abgerundet. In den letzten vier Jahren war sie an verschiedenen weiteren Museen tätig. «Ich freue mich sehr, das kulturelle Umfeld des Kantons Glarus kennenzulernen und zur Vermittlung seines Kulturerbes beizutragen», sagt die 50-Jährige in der Medienmitteilung.