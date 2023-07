Origen bringt die Seele der Welt zum Tanzen

Der grosse Tanz-Sommer des Kulturfestivals Origen ist in vollem Gange. Neun Uraufführungen rund um das Thema «Zeit» gelangen bis Mitte August auf die Bühnen im Julierturm und in der Burg Riom. Den Auftakt machten am Freitag der Choreograf Robert Robinson mit dem Staatsballett Hannover sowie Luca-Andrea Tessarini mit Tänzerpersönlichkeiten aus den Reihen des Nederlands Dans Theater.