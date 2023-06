Quellrock 2023: Besucheranzahl hält sich trotz Sonnenschein in Grenzen

Über zehn Bands standen am Wochenende auf der Bühne des 43. Quellrock Open Airs. Einmal mehr pilgerten Musikbegeisterte von nah und fern zur Burgruine Freudenberg. Für OK-Präsident Patrick Locher, der zum ersten Mal in dieser Funktion im Einsatz stand, war die diesjährige Ausgabe des Festivals ein Erfolg. «Ich hätte mir nichts Schöneres wünschen können für mein erstes Quellrock in der neuen Rolle. Die Stimmung war aussergewöhnlich», wird er in einer Mitteilung zitiert.