Mirko Baselgia hat bei seiner Kunst stets die Natur im Blick

Die Luzerner Galeristen Urs Meile und Karin Seiz, die Kuratorin Laura Giudici und natürlich vor allem der in Alvaschein arbeitende Künstler Mirko Baselgia haben in Ardez eine vielschichtige Ausstellung mit aktuellen Werken zusammengestellt. Diese macht die ständige Weiterentwicklung von Baselgias Arbeit sichtbar, die in immer neue Dimensionen mit philosophischem Anspruch vordringt. Wichtig ist ihm grundsätzlich die Beziehung zwischen Menschen und Natur, die Auseinandersetzung mit Zeit und Vergänglichkeit, mit der Vielfalt unserer Realität, mit Materialität und Körperlichkeit.