Hier könnt ihr in der Südostschweiz am Silvesterwochenende Party machen

Sonntag, 31. Dezember, ist Silvester. Dann feiert man in Chur mit Max Power im «Selig», mit 1000 Skillz im «Loucy», mit Federspiel, Poy und Kap im «Cubano», und mit DJ LKM im «Viva». In Davos sorgen Wybe und Nuts Cuts in der «Bolgenschanze», Ruggiero und Don Agnello im «Montana», Schallspender, Herr Berger und Robin Hassler auf der «Jschalp», und Cedi in der «Casa Antica» in Klosters für Ausgelassenheit. In Laax beglücken die Synccity-Crew im «Riders», Dean Proffitt im «Indy», und DJ Supryhme im «Stenna Club» in Flims. In Lenzerheide zelebriert man das Jahresende mit DJ Toru im «Cinema», oder mit DJ Bazooka in der «Wandelbar» in Arosa. In St. Moritz locken Tom Alemanno und Bolt in die «Play-ground Garage», Ocin, Ruben Scorza und Galopp in den «Raum Club», und Dillon Rune, Spylo und Fabio Vite ins «Stüva» in Scuol. Derweil housen Frau Muhlin, Luca Saredi und Roseway im «Holästei» in Glarus, Angry Rabbit und Crossed lassen auf der «Stage am Bach» in Mels krachen, Mika, Ivane, Ayden und weitere erfreuen im «C’est la vie» in Grabs, und Fly-D und DJ Skillz stehen im «New Goggeien» in Flumsberg hinter den Heblern. In Zürich gibt es Elektronisches mit Fideles, Hosh und Brina Knauss in der «Halle 622».



Euer Partykönig wünscht Hals- und Tanzbeinbruch!