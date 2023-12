Kolumnistin Barbara Schirmer vereint ihre «Stalltüren» zum «Tänntörligflüschter»

«Apropos, ‹mein Bauer› hat fürs Buch die ‹Stalltüre› ins ‹Tänntörli› verwandelt», erzählt Barbara Schirmer. Für die nicht-bäuerliche Bevölkerung klärt Schirmer augenzwinkernd gleich selbst auf: «Mein Bauer meinte an einem regnerisch-nassen Tag, dass es richtiges Tänntörli-Wetter sei. Was so viel bedeutet, als dass man heute gescheiter am Schärme, sprich unter dem Tänntörli stehen bleibt, um etwas zu schwatzen.» Et voilà, das «Tänntörligflüschter» war geboren.