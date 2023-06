Zapperlot ist unterwegs, um die seltensten Meerestiere aufzustöbern

Ein blaues Samttuch liegt auf der Bühne. Rechts ein Tisch, links sind Stühle aufgereiht. Das Kreischen von Möwen dringt durch den Saal. Benjamin wendet sich an das Publikum: «Das Schiff wird aus dem Hafen geleitet. Am Mittag wird es bereits auf hoher See sein.» Die Schiffscrew schrubbt das Deck, während am Tisch zwei Forscherinnen in ihre Arbeit vertieft sind. Die eine fragt bei der Crew per Telefon nach Neuigkeiten. «Keine», erhält sie als Antwort. Sie würden Uno spielen.