Wenn Literatur auf Musik trifft

In Zürich ist derzeit ein spannendes Experiment mit Bündner Beteiligung im Gang: Dort produziert der St. Galler Musiker Marcel Gschwend aka Bit-Tuner mit der Churer Autorin Martina Caluori parallel zu ihrem Ende September erscheinenden Buch «Ich weine am liebsten in Klos» eine Audio-Umsetzung ihres Werkes. Martina Caluori, die zuletzt mit ihrem faszinierenden Buch «Weisswein zum Frühstück» auf sich aufmerksam machte, verarbeitet in ihrer neuen Veröffentlichung das Thema des langen Abschieds. «Es geht um die emotionale Ebene eines langen Prozesses, etwa wenn jemand stirbt.