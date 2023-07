Zum Abschluss wird unser Schriftsetzer im Glarner Berggeistbrunnen getauft

Sie heissen nicht mehr Schriftsetzerin oder Schriftsetzer, sondern Polygrafin oder Polygraf, und sie hantieren nicht mehr mit Druckerschwärze, sondern am Computer. Aber sie sind immer noch Jüngerinnen und Jünger Gutenbergs. Und dass sie einen besonderen Berufsstolz pflegen, zeigt sich nicht zuletzt an merkwürdigen Ritualen wie dem Gautschen. Zum Abschluss seiner vierjährigen Ausbildung bei der Somedia ist am Freitag Kevin Dietrich feierlich in den Kreis der Schwarzkünstler aufgenommen worden. Wie es sich gehört, mit einem Bad im kalten Wasser des Berggeistbrunnens in Glarus.