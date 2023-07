Das Chapella Open Air präsentiert sein Programm

Weiter geht es mit No Future. Das Motto der fünf Jungs: Lebe den Moment! So wollen sie auch den Bandnamen verstanden wissen. Die Anlehnung an die legendären Sex Pistols und ihre Punk-Hymne «God Save the Queen» mag zwar augenfällig sein, No Future stehen jedoch primär für die Aufforderung, jeden Augenblick voll und ganz auszuschöpfen und zu geniessen.