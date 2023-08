Malans tanzt zu Kaufmann, Megawatt und Co.

Der neue Veranstaltungsort sei ein Höhepunkt des diesjährigen Open Air Malans, heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter. Neu geht die Veranstaltung beim sogenannten «Schanz Tratt» zwischen Landquart und Malans über die Bühne. «Nach mehr als 20 Jahren haben wir unser Zuhause auf einen neuen Platz verlegt, der etwas näher am Dorf gelegen ist», so die Veranstalter.