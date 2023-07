Fazit vom Open Air Lumnezia: Nicht ganz ausverkauft und trotzdem gute Stimmung

Mit fast 18‘000 Besucherinnen und Besucher war das Festival nicht ganz ausverkauft, wie es in einer Mitteilung heisst. Doch das liess sich laut den Organisatoren nicht auf die Stimmung abfärben: «Die Stimmung auf dem Gelände war während des ganzen Festivals einmal mehr hervorragend. Das Publikum feierte friedlich und es kam zu keinen grösseren Zwischenfällen.» Trotz stetigem Wachstum in den letzten Jahren sei den Veranstaltern ein familiäres Festival ein Anliegen. Das Open Air fand erstmals 1985 statt und lockte damals rund 600 Besucher an.

Nun seien die Abbauarbeiten im vollen Gange, wobei gleichzeitig die ersten Planungsarbeiten für die Ausgabe angegangen werden. Die nächste Ausgabe des Open Air Lumnezia findet vom 25. bis 27. Juli 2024 statt. (red)