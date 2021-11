Zwei junge Frauen, zwei Welten – eine Geschichte

Catrina. Sie ist die eine. Ein Waisenkind, aufgewachsen bei ihrem verwitweten, verbitterten Onkel in einem romanischen Bündner Dorf, zur Bauernfamilie gehören die Cusrins und die über alles geliebte Tatta. Luise ist die andere, ebenfalls eine junge Frau, sie lebt in der deutschen Stadt Würzburg mit Vater, Mutter und Bruder ein behütetes, gut situiertes Leben. Bis ihr Vater sich entschliesst: Wir ziehen in die Alpen, nach Graubünden, um dort ein Hotel zu führen.