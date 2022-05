Zwei Bündner Museen mit Diplomen ausgezeichnet

Das Domschatz­museum Chur und das Museo Moesano aus San ­Vittore konnten ihre Institutionen an der EMYA-­Konferenz im estländischen Tartu vor rund 250 Museumsvertreterinnen und -vertretern aus 27 Ländern präsentieren, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Konferenz fand vom 4. bis 8. Mai statt. Dem Vertreter des Museo Moesano, Nicola Castelletti, und den Vertreterinnen des Domschatzmuseums Chur, Anna Barbara Müller und Laetizia Christoffel, wurde in Tartu ein Diplom für die Nominierung überreicht. Der Hauptpreis wird an ein Museum vergeben, das einen wichtigen ­Beitrag zum Verständnis der Welt sowie zur Entwicklung neuer Paradigmen und professioneller ­Standards in Museen leistet. Gewonnen hat ihn das Museum Of The Mind in den Niederlanden. (red)