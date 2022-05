Zurück aus Madagaskar mit neuer Musik

Für ihre erste Tour nach zweieinhalb Jahren hat sich Bibi Vaplan für einen ungewöhnlichen Ort entschieden. Die Rätoromanin reiste im März in die Ferne – nach Madagaskar. Die Tour entstand gemeinsam mit der Schweizer Botschaft. In der Botschaft in Antananarivo arbeitet nämlich der Engadiner Diplomat Chasper Sarott.