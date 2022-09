Zum Abschied sind die alten Freunde zur Stelle

Rita Cavegn zeigt sich überrascht: «So ein schöner Vorhang; das hatten wir ja noch nie bei uns.» Reto Bernetta widerspricht. Ein paar Inszenierungen in der inzwischen 48-jährigen Geschichte der Klibühni habe es schon gegeben, in denen vor dem Publikum ein Stück Stoff aufgehängt wurde, erinnert er sich. Ob die beiden Leiter des freien Theaters in der Churer Altstadt nur so tun oder tatsächlich keine Ahnung haben, was bei der Premiere nächsten Donnerstag in ihrem Haus passiert, wird bei der Medienprobe nicht ganz klar.