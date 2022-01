Wo Vergangenheit und Zukunft aufeinanderprallen

von Marina U. Fuchs

In der Stalla Madulain ist Peter Knapp mit «La grande neige» zu Gast und zeigt Fotografien aus den 1960er- und 1970er-Jahren bis hin zu neuen Arbeiten, während in der Stalletta, dem kleinen Ableger der Stalla Madulain, «Bun di NFT – Digital Fine Art» auf dem Programm steht. Gegensätzlicher könnten die Themen kaum sein, aber gerade deshalb ist die Verbindung dieser beiden Welten spannend, regt zum Nachdenken an und lässt viel Neues entdecken und erfahren.