Wo sich die Kunst mit der Wissenschaft verbindet

Von Maya Höneisen

In den Bergen wandern die kälteangepassten Pflanzen in höhere Regionen, um den steigenden Temperaturen auszuweichen. Solche, die in tieferen Lagen gedeihen, suchen in höheren Lagen ihr Klima, um zu gedeihen. Den Konkurrenzkampf gewohnt, verdrängen sie die Gebirgspflanzen. Solche Begebenheiten sind längst erkannt. In seinen Forschungen geht auch der Schweizerische Nationalpark diesen Veränderungen nach.