«Wir müssen noch sichtbarer werden»

Sie sei ja schon vor ihrem Amtsantritt im Team gewesen und habe gewusst, wie gut die Kantonsbibliothek Graubünden aufgestellt sei, erzählt Nadine Wallaschek. Es sei ihr deshalb leicht gefallen, sich in Chur für das Amt der Bibliotheksleiterin zu bewerben. Anfang September vergangenen Jahres trat sie ihr neues Amt an. Sie löste die in Pension gehende Petronella Däscher ab.