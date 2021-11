Wie sich Zilla Leutenegger ihre Kunst erarbeitet

von Maya Höneisen

Diesen Sommer zeigte die international bekannte Künstlerin Zilla Leutenegger ihre Werke erstmals in einer Einzelausstellung im Bündner Kunstmuseum in Chur. Ihre spielerische Art, unterschiedliche Techniken wie Zeichnung, Videoprojektion, Monografie und Wandmalerei miteinander zu verbinden, berührte und verzauberte das Publikum. Manches Mal blitzte der Schalk auf, wenn sich in einer ihrer Arbeiten, vom Betrachter gänzlich unerwartet, Figuren plötzlich bewegten.