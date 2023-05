Unesco nimmt Heidi-Archiv auf

Werke von globaler Bedeutung

Das Unesco-Programm «Memory of the World» wurde 1992 eingerichtet, um den Schutz des dokumentarischen Erbes zu fördern. Es umfasst die Erstellung eines internationalen Registers, in dem dokumentarische Zeugnisse von aussergewöhnlichem Wert erfasst werden. Die im internationalen Register eingetragenen Elemente sind von globaler Bedeutung, da sie zur Bewahrung kultureller Identitäten beitragen, das kollektive Gedächtnis prägen und eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen.