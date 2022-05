Wenn ein Künstler plötzlich zum Krimihelden wird

Dass alle möglichen Schauplätze als Krimi-Setting herhalten müssen, ist man ja bereits gewohnt, und gerade in Graubünden werden immer wieder Mord und Totschlag angesiedelt. Doch nun scheint es neben dem «Regionalkrimi»einen weiteren Trend zu geben: den «Prominentenkrimi». Das geht so: Man nehme eine bekannte historische Persönlichkeit und dichte ihr einen Kriminalfall an. Wenn das gut gemacht ist, stellen sich die berühmten Synergieeffekte ein: Man kann etwas über den Menschen und seine Biografie erzählen und noch dazu einen spannenden Krimi präsentieren.