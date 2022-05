Was die Schweiz schon alles am ESC geboten hat …

Nicht viel mehr Glück hatte DJ Bobo drei Jahre später. Auch für ihn war mit dem Song «Vampires Are Alive» nach dem Halbfinale in Helsinki Schluss. Dabei galt er bei den Buchmachern in Skandinavien und Grossbritannien als eindeutiger Favorit auf den Gesamtsieg. Nicht so gut kam sein Song dagegen bei der Schweizerischen Evangelischen Allianz und der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) an. Sie warfen «Vampires Are Alive» vor, eine Bedrohung für suizidgefährdete Menschen zu sein. So oder so – fürs Finale reichte es schlussendlich nicht.