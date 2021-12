Was der Körper erzählt

Von Marina U. Fuchs

Diese beiden Künstlerinnen, die sich in ihrem Werk mit weiblicher Identität beschäftigen, mit Themen wie Mutterschaft und dem Körper an sich, wurden noch nie gemeinsam in einer Ausstellung gezeigt. Peter Pakesch, dem Kurator der Ausstellung in der St. Moritzer Galerie Hauser & Wirth und Stiftungsvorstand der Maria-Lassnig-Stiftung, ist es zu verdanken, dass die Werke der Österreicherin Maria Lassnig (1919–2014) und der Amerikanerin Cindy Sherman (*1954) nun in St. Moritz in unmittelbaren Bezug gesetzt werden.