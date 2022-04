Warum Wien so schön ist und Tschlin noch viel schöner

Ein Cinemaphon zu besitzen, wäre eine feine Sache. Hätten Sie eines bei sich, müssten Sie nur den roten Knopf drücken, und der Journalist, dessen Artikel Sie soeben lesen, könnte direkt bei Ihnen vorbeischauen. Er würde aus dem Handy- oder Computerbildschirm steigen und Ihnen höchstpersönlich vom Konzert erzählen, das er am Mittwoch im Theater Chur besucht hat. Dort gab es nämlich so ein Ding. Die Fränzlis da Tschlin haben es erfunden. Im Prinzip besteht der Apparat aus besagtem Knopf zum Drücken und einer grossen Leinwand, in die man nach Belieben hineinspazieren kann.