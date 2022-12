Barbie, Super Mario und Indiana Jones: Diese Filme dürft ihr 2023 nicht verpassen

Auch im neuen Jahr werden die Superhelden in den Kinos dieser Welt eine grosse Rolle spielen. So auch die wohl bekannteste Comicfigur aus dem Hause Marvel: Spider-Man. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft überraschte mit ihrem Animationsfilm «Spider-Man: A New Universe» die Fans auf ein Neues. Der mit dem 2018 Oscar-prämierte Film ist ein äusserst clevereres und gut gemachtes Werk und für andere Animationsfilme absolut wegweisend. In «Spider-Man: Across the Spider-Verse» wird Miles Morales ins Multiversum gezogen und bekommt es dort mit dem Fiesling «The Spot» zu tun.