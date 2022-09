Von einem Bergsturz, der nicht nur Häuser zerstört

Wenn Graubünden als Schauplatz für Belletristik herhalten muss, ist es oft in Krimi-Form. Dabei gibt es durchaus auch andere Themen, von denen zu erzählen sich lohnt, so etwa Naturgefahren in Form von Fels- und Bergstürzen. Ein solches Szenario wählte die deutsche Autorin Petra Hucke für ihren Roman «Vom Gehen und Bleiben». Ein fiktives Mittelbündner Dorf namens Vischnanca – unschwer zu erkennen als Brienz/Brinzauls in der Gemeinde Albula/Alvra – droht durch die Felsstürze vom nahen Piz Brunclia unbewohnbar zu werden.