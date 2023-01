Das Bündner Kunstmuseum präsentiert sein Jahresprogramm

Mit einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr begann der künstlerische Direktor des Bündner Kunstmuseums, Stephan Kunz, am Mittwoch an einer Medienorientierung die Präsentation des Jahresprogramms 2023. In diesem Zusammenhang gab er seiner Freude Ausdruck, dass es dem Museum im vergangenen Jahr gelungen sei, sich noch klarer in der Schweizer Museumslandschaft zu profilieren. Die sieben Wechsel- und vier Sammlungsausstellungen seien auf reges Interesse gestossen.