Von der Beihilfe zum Suizid

von Sebastian Kirsch

Die Schweiz gehört in Europa zu den Ländern mit der höchsten Selbstmordrate. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen ist der ­Suizid in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Anderseits ist die ­passive Sterbebegleitung in der Schweiz gesetzlich klar geregelt und legal. Allein die Sterbehilfe-Organisation Exit begleitet jährlich rund 1000 Menschen in den Tod, die sich aufgrund schwerer Schmerzen oder einer unheil­baren Krankheit von ihren Leiden befreien möchten.