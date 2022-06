Vom Revoluzzer zum Klassiker

Schon 37 Jahre ist sein Tod her, und doch war Andri Peer (1921–1985) am Samstagnachmittag so präsent, als weilte er noch unter uns. Sogar er selbst trat an diesem Gedenkanlass der Uniun dals Grischs auf – in Bild und Ton im Beitrag «Il mitus Andri Peer» von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) aus dem Jahr 1982. Eine imposante Erscheinung war er, charismatisch, belesen – «ein saftiger, vitaler Urtyp», wie es in einer Beschreibung in den «Annalas» 2009 steht.