Vier Hände für gemeinsame Kunst

Als ich am letzten Donnerstag an der Migros in Glarus vorbeiging, sah ich Sylvia Peeters-Wuigk (im grossen Bild links) und Angela Caviglia. Die Mäntel der beiden Künstlerinnen fielen mir besonders auf. Sie sind mit farbigen Blumen verziert und haben etwas Künstlerisches. Obwohl ich eigentlich etwas anderes vorhatte, nahm ich mir die Zeit, um mit den beiden Frauen zu reden und sie in ihrem Atelier zu besuchen. Denn versprochen hatte ich ihnen das bereits vor drei Jahren.