Viel Abwechslung am Open Air Malans

Der kurze Regen am Freitagabend habe bei den Festivalgästen für eine willkommene Abkühlung gesorgt, schreibt das OK in einem Rückblick zum 21. Open Air Malans. Dieses hat am vergangenen Freitag und Samstag stattgefunden. Danach nämlich sorgten die Musikbands dafür, dass die Besucherinnen und Besucher beim Tanzen ins Schwitzen kamen.

Ein rockiger erster Festivaltag - mit dem Churer Rapper LIV und Geesbeatz, mit der St. Galler Band Choose the Juice, dem St. Galler Duo Catalyst und mit Basement Saints - fand in der Üla Bar erst in der Morgendämmerung ein Ende.

Der Samstag begann gemütlich, wie das OK schreibt. Der junge Sänger Sascha Krucker und Femi Luna standen nacheinander mit sanften Klängen auf der Bühne. Die moderne Mundart-Pop Band Port Polar wie auch die junge Band Gary Twins animierten das Publikum mit Southern Rock zum Tanzen. Kids in Cages und Two Romans heizten dem Publikum am Abend ein.

Das OK, so heisst es in der Mitteilung, sei glücklich und zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe der Open Air Malans. Rund 1200 Gäste feierten mit den 70 freiwilligen Helferinnen und Helfern auf dem Geissrücken in Malans. (sz)