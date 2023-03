Drei Filme dürfen auf einen Oscar-Preisregen hoffen

von Barbara Munker

Der Science-Fiction-Film «Everything ­Everywhere All At Once» führt bei den 95. Academy Awards am kommenden Sonntag mit elf ­Nominierungen, je neun Oscar-­Chancen haben «Im Westen nichts Neues» und die Tragikomödie «The Banshees Of Inisherin». Acht Mal ist das Biopic «Elvis» vertreten, sieben Mal Steven Spielbergs autobiografisches Werk «Die Fabelmans».