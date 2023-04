Opera Viva kommt erst im Sommer 2025 wieder

Der Verein Opera Viva in Obersaxen hat in seiner Generalversammlung am Donnerstag nicht nur auf den erfolgreichen Opernsommer mit der Aufführung von Rossinis «Semiramide» zurückgeblickt, sondern auch die Zukunft geplant. Die Vorstandsmitglieder entschieden sich laut Mitteilung zusammen mit dem künstlerischen Leiter Gion Gieri Tuor dafür, die nächste und damit zehnte Oper für das Jahr 2025 vorzusehen. Gemäss dem bisherigen Zweijahresrhythmus wäre es sonst schon 2024 so weit gewesen. Doch da im kommenden Jahr zahlreiche Aufführungen im Rahmen von 600 onns Ligia Grischa und 500 Jahre Freistaat der Drei Bünde in der Region geplant sind, verschiebt der Verein die Oper.

Dies wäre nun die Möglichkeit für den zweiten Opernveranstalter im Kanton, die Kammerphilharmonie Graubünden, im Jahr 2024 das Publikum zu erfreuen. Denn lange Jahre hatten sich die beiden Anlässe immer abgewechselt, was durch die Pandemie durcheinandergeraten war. Doch auf Nachfrage erklärt Orchestermanager Manuel Renggli, dass dieser Entscheid bisher noch nicht gefällt wurde. (red)