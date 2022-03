Unterhaltung mit etwas Sozialkritik

Von Valerio Meuli

«Are You Entertained?», heisst das Debütalbum der Bündner Indierockband Tawnee. «Bist du unterhalten?», wird die Hörerin, der Hörer gefragt. Und unterhalten wird man: Die Songs haben Energie, sind eingängig und mit Leichtigkeit gespielt. Eine Leichtigkeit, die nicht nach einer Band klingt, die gerade ihr Debüt veröffentlicht hat. So muss festgehalten werden, dass «Are You Entertained?» zwar tatsächlich das erste Album von Tawnee ist, die Band jedoch schon seit zehn Jahren zusammen spielt, viele Konzerte gegeben und mehrere EPs veröffentlicht hat.