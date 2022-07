Unsere liebsten Schweizer Spielfilme, die ihr gesehen haben solltet

Auch wenn «Achtung, Fertig, Charlie!» eine satirische Kombination aus «American Pie» und «Auf Kriegsfuss mit Major Pane» sein will und damit kläglich scheitert, hat der Film in den Archiven des Schweizer Films und in den Herzen der Schweizerinnen und Schweizer einen ganz besonderen Platz. So auch bei uns. Die Teenagerkomödie des Bündner Regisseurs Mike Eschmann schaffte es damals mit ihrem frisch-frechen Humor, trashigen Charme und dem Bezug zur Realität, den Nerv des Publikums zu treffen.