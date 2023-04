Angelika Overath legt eine Liebeserklärung ans Zugfahren vor

Wenn Angelika Overath eine Buchpremiere feiert, kommen die Leserinnen und Leserinnen – auch in der Zwischensaison. Die Libraria Poesia Clozza in Scuol war kürzlich bis auf den letzten Platz voll, sogar auf dem Tisch sassen noch einige Literaturbegeisterte. «Dieses Buch spielt auf dem Weg von Chur nach Istanbul, es spielt nur im Zug», sagte die in Sent lebende Autorin gleich zu Beginn der Lesung. Alles, was nicht im Zug spiele, werde als Rückblende oder Traum erzählt.