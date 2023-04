Schiers lädt zum Chorkonzert der besonderen Art

Jedes Jahr findet in Schiers das traditionelle Frühjahrskonzert statt. Auch dieses Jahr treten verschiedene Formationen am 14. April in der Mensa der Evangelischen Mittelschule Schiers auf. Nebst dem Männerchor von Schiers konnten der Chor der Schwerpunktfachklasse Musik sowie die Musikkapelle Echo vom Sagästäg engagiert werden.