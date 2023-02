Schlagertruppe aus dem Weisstannental landet in Dänemark einen kleinen Hit

von Michael Kohler und Susan Rupp

Schwendi im Weisstannental wird von der nachmittäglichen Februarsonne gewärmt. Der Bach, noch teilweise gefroren von den kalten Nächten, plätschert friedlich ins Tal hinaus, blauer Himmel krönt die Naturidylle. Hier im Sarganserland ennet den Bergen östlich des Sernftals ist Oswald Bleisch zu Hause, Sänger der Band Tomaros.

Diese ist im deutschsprachigen Raum kein unbeschriebenes Blatt, hat 2010 am Grand Prix der Volksmusik teilgenommen, mittlerweile vier Alben produziert und die Bühnen mit Schlagerstars wie Monique, Andy Borg oder Fantasy geteilt. Die Tomaros – komplettiert von Toni Meier und Markus Hobi – kennen die Schlager- und Bühnenwelt im In- und näheren Ausland wie die eigene Westentasche. Dem deutschen Schlager sind die drei Musiker in den 18 Jahren seit ihrer Gründung 2005 immer treu geblieben. Jedenfalls bis jetzt. Denn Ende Januar verkündete das Management der Tomaros die Herausgabe einer neuen Single, «Hjerte af guld». Wie es der Name schon verrät, wurde das Lied nicht auf Deutsch aufgenommen, sondern auf Dänisch.

Auf der Sonnenterrasse der «Mühle» in Schwendi ist Oswald Bleischs Antwort auf die erste Frage – «Wie gut ist Ihr Dänisch?» – ein Lachen. «Dänisch sagt mir gar nichts!», fügt er hinzu. Er erinnert sich, dass er die dänische Version von «Silbersträhnen im Haar» zwar auf Papier vor sich liegen hatte, aber nicht ansatzweise etwas verstanden hat, ja, nicht einmal entziffern konnte. «Wenns Italienisch gewesen wäre, hätte ich wenigsten die Buchstaben lesen können», sagt er und schüttelt lachend den Kopf. Was dann folgte, war viel Arbeit: Bleisch hat sich die dänische Aussprache angehört, wie das extra für ihn auf CD vorgesungen worden war, hat den Liedtext so abgeschrieben, dass es richtig klang – und dann die Buchstabenfolgen auswendig gelernt. Dass das bestens geklappt hat, zeigt die Aufnahme von «Hjerte af guld».

Tomaros-Produzent Beat Müller verrät, wie es überhaupt zu dieser speziellen Produktion gekommen ist: «Als Musiklabel sind wir primär im deutschsprachigen Raum tätig», erzählt er, «aber eben auch recht international in Belgien, Holland sowie in Dänemark.» Man pflege gute Kontakte zu Produzenten, Songwriterinnen und auch dänischen Künstlern, so auch zu Songwriter und Musikproduzent Sten Lindegaard, der für Olaf Henning («Cowboy und Indianer») eine goldige Schallplatte erhalten habe. Lindegaard sei auf die Tomaros aufmerksam geworden und meinte, er könne sich vorstellen, dass «die smarten Herren von Tomaros mit ihrer Musik Dänemark erobern könnten». Und aus dieser Idee sei schliesslich «Hjerte af guld», die dänische Version von «Silbersträhnen im Haar» entstanden.

Der letzte sprachliche Schliff

Der Titel ist eine schweizerisch-dänische Co-Produktion, an der sehr viele Menschen zusammenarbeiteten. Oswald Bleisch erinnert sich an die Aufnahmen im Studio in Frauenfeld. Der dänische Produzent sei aus Kopenhagen zugeschaltet gewesen, konnte aber kein Deutsch, eine befreundete Sängerin habe als Dolmetscherin ausgeholfen.

«Wir hatten für den Feinschliff an den ersten zwei Zeilen des Liedes eine halbe Stunde», so Bleisch. Er habe befürchtet, dass sie nie zu einem Ende kommen würden. Alles, was er eingeübt hatte, bekam nun den letzten Schliff. «Ich habe mich so konzentriert, dass ich es dann zwar korrekt aussprechen konnte, aber dabei vergessen habe, zu singen», sagt er und schmunzelt. Auch schwierig habe sich die Gestik gestaltet, weil er nicht genau wusste, was er wann singt. Doch irgendwann war alles im Kasten und seit Ende Januar kann die dänische Version viral gehen.

Momentan läuft der Song im dänischen Radio und sogar im Fernsehen. «Wir haben extra einen Videoclip produziert und dieser wird auch überall gesendet», so Produzent Müller. Alle Beteiligten hätten grosse Freude am Resultat. Oswald Bleisch sagt: «Es ist eine Riesenehre für uns, dass wir ein Lied auf Dänisch singen dürfen!»