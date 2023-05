In der «Braui» vereinen sich Tradition und Moderne

Wie in einem Puzzlespiel passt manchmal einfach alles zusammen. Da ist einerseits Renato Monsch aus Thusis. Der Sozialpädagoge und Familienvater aus Thusis sattelte 2017 beruflich um. Er gründete die Firma Shake and Roll GmbH zwecks Organisation von Anlässen jeglicher Art. Zu den Dienstleistungen zählt auch die Vermittlung von Künstlern, und Monsch bietet sich überdies als Tontechniker an.