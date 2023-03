Oesch’s die Dritten jodeln am Sound of Glarus

Zudem spielt am Freitag auf der Hauptbühne die Glarner Rockband Bliss Pills, ebenso der Schweizer Mundart-Reggaekünstler Phenomden, der mit «Streunendi Hünd» ein persönliches Album veröffentlicht hat. Auf der Bühne der Glarnersach tritt am Freitag nebst den bereits angekündigten Schweizer Pop-Rebellinnen Ikan Hyu noch Nativ, ein Schweizer Mundartrapper mit Wurzeln an der Elfenbeinküste, auf. Dazu kommt eine alte Bekannte am Sound of Glarus: DJ Zsuzsu.